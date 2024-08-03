Какой негативный эффект может оказаться на заёмщиков при запрете микрокредитов? Ирэн ОрлонскаяДискуссия о возможном запрете деятельности микрофинансовых организаций (МФО) между Валентиной Матвиенко и Эльвирой Набиуллиной вызвала беспокойство у экспертов.