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Опасно для жизни: может ли храп случайно убить

Опасно для жизни: может ли храп случайно убить

Храп во сне не является чем-то необычным, для многих людей — это привычное состояние. Однако если легкое всхрапывание не вредит человеку, то продолжительный, вплоть до остановки дыхания, храп является опасным.

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