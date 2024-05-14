Опасно для жизни: может ли храп случайно убить

Храп во сне не является чем-то необычным, для многих людей — это привычное состояние. Однако если легкое всхрапывание не вредит человеку, то продолжительный, вплоть до остановки дыхания, храп является опасным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии