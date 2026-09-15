Тест: угадайте первые цитаты из «Кавказской пленницы». Хорошо помните культовую комедию Гайдая?

Вспоминаем классику.«Кавказская пленница» — тот редкий фильм, где узнается буквально все: музыка, горные дороги, упрямый осел, машина Эдика и троица, которая еще ничего не сделала, но уже выглядит подозрительно.
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