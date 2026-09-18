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EA: инвестиции в электроэнергетику уже значительно опережают нефтегазовый сектор

EA: инвестиции в электроэнергетику уже значительно опережают нефтегазовый сектор

Volvo Cars объявила о масштабном обновлении модельного ряда: компания планирует представить 13 новых автомобилей до 2030 года.

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