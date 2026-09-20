Явка в округе Херсонщины, где БПЛА ударил по автобусу, была высокой

НИЖНИЕ СЕРОГОЗЫ, /Херсонская область/, 20 сентября. / ТАСС/. ВСУ пытались запугать жителей Херсонской области во время выборов, но несмотря на атаку БПЛА ВСУ на автобус в Нижнесерогозском округе, явка была высокой.
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