Явка в округе Херсонщины, где БПЛА ударил по автобусу, была высокой

НИЖНИЕ СЕРОГОЗЫ, /Херсонская область/, 20 сентября. / ТАСС/. ВСУ пытались запугать жителей Херсонской области во время выборов, но несмотря на атаку БПЛА ВСУ на автобус в Нижнесерогозском округе, явка была высокой.