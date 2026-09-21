ВС РФ поразили за сутки цеха производства беспилотников для ВСУ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские войска поразили за сутки цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
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