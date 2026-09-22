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Татар-информ

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Биолог Петруненко объяснил, как вести себя при встрече с лосем в период гона

Биолог Петруненко объяснил, как вести себя при встрече с лосем в период гона

Какие признаки говорят о том, что лось может быть опасен Фото: ГИБДД по РТ В период осеннего гона лоси становятся более подвижными и могут чаще пересекаться с людьми.

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