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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WBA объявила о создании категории между первым тяжелым и тяжелым весом

Новый вес называется бриджервейт, который расположится между первой тяжелой и тяжелой категориями. В бриджервейте будут драться боксеры от 90,72 кг до 101,6 кг.

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