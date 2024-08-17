Иерарх Иерусалимского патриархата назвал Запад соучастником гонений на УПЦ

Соучастником гонений украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь назвал западные политические силы иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий в опубликованном 17 августа на сайте РПЦ заявлении.
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