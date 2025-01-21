Операция «Конрад»: немцы пытаются сбросить русских в Дунай

Тяжелый танк «Королевский тигр» из 1-й роты 509-го тяжелого танкового батальона, подбитый в январских боях у Будапешта Общая ситуация Штурм Будапешта (Штурм Будапешта; Жестокая битва за Пешт) затянулся на довольно длительный срок в первую очередь из-за того, что основные силы двух советских Украинских фронтов были связаны жестокими боями с танковыми соединениями вермахта, которые пытались деблокировать будапештскую группировку.