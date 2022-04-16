Кадры горящей травмы рядом с автомобильной дорогой в Омске попали на видео

Травма загорелась рядом с одной из автомобильных дорог в Омске. Видео показал Telegram-канал kp.ru. На кадрах видно, что пламя полыхает в непосредственной близости от участников дорожного движения, при этом автомобили спокойно продолжают свой путь.
Травма загорелась рядом с одной из автомобильных дорог в Омске. Видео показал Telegram-канал kp.ru. На кадрах видно, что пламя полыхает в непосредственной близости от участников дорожного движения, при этом автомобили спокойно продолжают свой путь.
Свежие комментарии