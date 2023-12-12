Астраханская ОЭЗ «Лотос» заключила соглашение с четвертым белорусским партнером

В рамках открытой IV Конференции свободных экономических зон Белоруссии, которая состоялась в Бресте, В рамках конференции состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между астраханской особой экономической зоной «Лотос» и белорусской СЭЗ «Брест».
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