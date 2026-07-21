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Царьград

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"Свои капиталы они спасли правками": WB по закрытым каналам заранее узнал о грядущих атаках БПЛА – инсайдер

"Свои капиталы они спасли правками": WB по закрытым каналам заранее узнал о грядущих атаках БПЛА – инсайдер

Telegram-канал из сетки сообщил, что в WB по закрытым каналам заранее знали о грядущих атаках БПЛА.В руководство Wildberries знали о готовящейся атаке Украины, сообщил Telegram-канал сеточки Ходорковского* "Дневник разведчика".

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