"Свои капиталы они спасли правками": WB по закрытым каналам заранее узнал о грядущих атаках БПЛА – инсайдер

Telegram-канал из сетки сообщил, что в WB по закрытым каналам заранее знали о грядущих атаках БПЛА.В руководство Wildberries знали о готовящейся атаке Украины, сообщил Telegram-канал сеточки Ходорковского* "Дневник разведчика".
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