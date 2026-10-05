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Царьград

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Зеленский заявил о создании украинской замены Starlink

Зеленский заявил о создании украинской замены Starlink

Ответ Маску: Зеленский объявил о разработке украинского аналога спутниковой системы интернета.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине началась разработка собственной системы спутниковой связи, которая призвана стать аналогом всемирно известного сервиса Starlink американского миллиардера Илона Маска, пишет Ura.

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