В Омске с раннего утра родители начали занимать очередь у входа в новый лицей в Кузьминках. С сегодняшнего дня начинается прием заявлений от родителей на поступление в школу.
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В Омске с раннего утра родители начали занимать очередь у входа в новый лицей в Кузьминках. С сегодняшнего дня начинается прием заявлений от родителей на поступление в школу.