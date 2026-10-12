Иран пообещал удары по технологической инфраструктуре США в случае угрозы

Иранские военные поразят американскую технологическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, если США возобновят атаки на исламскую республику, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.
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