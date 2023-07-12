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Некроманты из Простоквашино: 16 жутких героев русских сказок

Некроманты из Простоквашино: 16 жутких героев русских сказок

По кровавости, ужасности и похабству жемчужины русского фольклора запросто переплюнут любой зомби-триллер.

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Комментарии
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Tatyana Gridchina
Ни в одной сказке для детей, не встречала всех этих чудищ….   В фольклоре и легендах, это да, но не доя детей… Зачем автор подымает эту тему? Хочет обелить голивудские мультики?
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21 час.
TG
Tatyana Gridchina
Не для детей… опечатка в предыдущем сообщении.
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21 час.
Лаврентий Палыч Берия
В минкультуры или курнули малость, или набрали сотрудников из обанкротившихся дурдомов.
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16 час.

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