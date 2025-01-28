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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бенитес может возглавить «Ботафого» в феврале. Владелец клуба сделал предложение тренеру (As)

2025 год будет насыщенным для бразильского клуба: Суперкубок Бразилии, Суперкубок Южной Америки, Клубный чемпионат мира, Кубок Либертадорес, а также чемпионат и Кубок Бразилии.

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