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Похождения афериста Романа Медокса, прототипа гоголевского Хлестакова

Похождения афериста Романа Медокса, прототипа гоголевского Хлестакова

В основе практически всех классических произведений лежат реальные случаи. Автору нужно было лишь пропустить историю сквозь призму своего таланта и сделать мораль, заключенную в ней, очевидной для каждого.

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