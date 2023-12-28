Похождения афериста Романа Медокса, прототипа гоголевского Хлестакова

В основе практически всех классических произведений лежат реальные случаи. Автору нужно было лишь пропустить историю сквозь призму своего таланта и сделать мораль, заключенную в ней, очевидной для каждого.
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