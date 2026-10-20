Я родилась, выросла и 35 лет прожила в Петербурге. Но некоторые мои одноклассники со временем перебрались в Москву, да и по работе мне частенько приходилось ездить в столицу.
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