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«Муж просит не давать сыну спать днем, чтобы ребенок рано засыпал вечером. Но я без его дневного сна просто чокнусь!» – жалуется Таисия

«Муж просит не давать сыну спать днем, чтобы ребенок рано засыпал вечером. Но я без его дневного сна просто чокнусь!» – жалуется Таисия

«Муж просит не давать сыну спать днем, чтобы ребенок рано засыпал вечером. Но я без его дневного сна просто чокнусь!» – жалуется Таисия— …И вот буквально пару недель назад ребенок перешел на совершенно дурацкий режим: днем засыпает позже, но спит долго, до вечера, – вздыхает Таисия.

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