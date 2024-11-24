«Муж просит не давать сыну спать днем, чтобы ребенок рано засыпал вечером. Но я без его дневного сна просто чокнусь!» – жалуется Таисия— …И вот буквально пару недель назад ребенок перешел на совершенно дурацкий режим: днем засыпает позже, но спит долго, до вечера, – вздыхает Таисия.
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