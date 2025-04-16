«Финикс» признал ошибку с попыткой скрытого обмена Кевина Дюрэнта за его спиной

По информации инсайдера Брайана Уиндхорста, в зимнее трансферное окно клуб пытался провести обмен Кевина Дюрэнта в обстановке секретности, однако, в отличие от «Далласа» в сделке по Луке Дончичу, им не удалось удержать все в тайне после привлечения третьих сторон к переговорам.