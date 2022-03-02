«Барса» интересовалась Тчуамени, но «Монако» запросил за хавбека 60 млн евро. Трансфер маловероятен

«Барселона» не сможет подписать одну из своих трансферных целей из-за высокой цены. Каталонцы интересуются Орельеном Тчуамени из «Монако».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх