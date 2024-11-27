«Мы могли все погибнуть»: в квартире жителей Карелии обвалился потолок

В поселке Надвоицы семью заставляют вернуться в квартиру аварийного дома, где едва не случилась трагедия Текст: Елена Малишевская Летом в квартире Татьяны Кулаковой, которая с семьей проживает в поселке Надвоицы, обвалился потолок кухни.