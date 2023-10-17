Иордания отменила саммит с Джо Байденом и арабскими лидерами в Аммане

REUTERS/Evelyn Hockstein Четырехсторонний саммит с участием главы США Джо Байденом, а также египетскими и палестинскими лидерами, который был должен был проходить в Иордании 18 октября, отменен, пишет Al Jazeera со ссылкой на правительство страны.
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