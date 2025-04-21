‼️🇺🇦🏴☠️ Пьяные ВСУшники влетели на машине на детскую площадку и устроили драку ▪️В Удах под Харьковом бандеровцы на машине въехали в детскую площадку, чуть не задавив людей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇺🇦🏴☠️ Пьяные ВСУшники влетели на машине на детскую площадку и устроили драку ▪️В Удах под Харьковом бандеровцы на машине въехали в детскую площадку, чуть не задавив людей.
Свежие комментарии