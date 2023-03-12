Штрафы, пени и баснословные тарифы: как найти управу на недобросовестных коммунальщиков

Сфера ЖКХ — является настоящим Клондайком для тех, кто знает, где искать золото. В Новосибирске жители микрорайона после смены управляющей компании получили платежки, в которых им — в прямом смысле слова — нарисовали долги на сотни миллионов рублей.
Сфера ЖКХ — является настоящим Клондайком для тех, кто знает, где искать золото. В Новосибирске жители микрорайона после смены управляющей компании получили платежки, в которых им — в прямом смысле слова — нарисовали долги на сотни миллионов рублей.
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