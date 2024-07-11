Генерал Попов попросил СК возбудить дело против адвоката Аграновского

ТАСС/Сергей Савостьянов Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в мошенничестве, попросил СК РФ возбудить уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского, который комментировал ход его дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии