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Генерал Попов попросил СК возбудить дело против адвоката Аграновского

Генерал Попов попросил СК возбудить дело против адвоката Аграновского

ТАСС/Сергей Савостьянов Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в мошенничестве, попросил СК РФ возбудить уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского, который комментировал ход его дела.

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