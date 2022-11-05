Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Мальдини забил «Милану» обводящим ударом с края штрафной. Даниэль арендован «Специей»

Полузащитник «Специи» Даниэль Мальдини забил «Милану» в 13-м туре Серии А. 21-летний сын легендарного защитника «россонери» Паоло Мальдини поразил ворота на 59-й минуте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх