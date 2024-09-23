«Осеннее обострение уже объявили? Больше сотни км/ч по КАДу едет такой персонаж с прицепом», - сообщает читательница Мойки78 Елена.
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«Осеннее обострение уже объявили? Больше сотни км/ч по КАДу едет такой персонаж с прицепом», - сообщает читательница Мойки78 Елена.