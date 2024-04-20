В США провели процедурное голосование законопроекта о помощи Украине

Проекты поддержки Незалежной вынесены на голосование Палатой представителей.В Палате представителей США приняли решение включить в повестку дня процедуру голосования по законопроектам о помощи союзникам, в том числе и Незалежной.
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