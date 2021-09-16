Китайские законодатели обсудили проекты новых законов и правок

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провел 15 сентября заседание своего Совета председателей, чтобы заслушать доклады о пересмотре законопроектов и внесении поправок в законопроекты, сообщает агентство Синьхуа.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провел 15 сентября заседание своего Совета председателей, чтобы заслушать доклады о пересмотре законопроектов и внесении поправок в законопроекты, сообщает агентство Синьхуа.
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