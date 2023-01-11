В Архангельске произошёл крупный пожар в жилом доме

Пожар в частном жилом доме по адресу: Ленинградский, 270 произошёл 10 января в 20:21.Как сообщили в региональном МЧС, первые пожарные прибыли к месту вызова через 4 минуты, к этому моменту дом горел открытым пламенем по всей площади, огонь охватил кровлю.
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