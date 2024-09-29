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Царьград

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Под Курском ликвидировали бойца ВСУ, вооруженного мечом

Под Курском ликвидировали бойца ВСУ, вооруженного мечом

Противника заметили разведчики.Под Курском ликвидировали бойца ВСУ, вооруженного мечом. Противника, шедшего по населенному пункту, заметили разведчики.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Японамать! У ВСУ уже эльфы, гномы, и прочие хоббиты в ход пошли?
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15 час.

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