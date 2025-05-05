Минюст США проверит прокуроров Миннеаполиса на расизм

Расследование в связи с указанием прокурорам учитывать расовую принадлежность при заключении сделок о признании вины с обвиняемыми по уголовным делам начал в отношении округа Хеннепин в штате Миннесота минюст США, сообщил 4 мая сайт Breitbart News.
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