Минюст США проверит прокуроров Миннеаполиса на расизм

Расследование в связи с указанием прокурорам учитывать расовую принадлежность при заключении сделок о признании вины с обвиняемыми по уголовным делам начал в отношении округа Хеннепин в штате Миннесота минюст США, сообщил 4 мая сайт Breitbart News.