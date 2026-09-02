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Царьград

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Минпромторг предложил развивать туризм для блогеров на заводах

Минпромторг предложил развивать туризм для блогеров на заводах

На Восточном экономическом форуме Роман Чекушов из Минпромторга РФ предложил увеличить доступ блогеров к заводам для повышения их компетентности в технологиях.

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