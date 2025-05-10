В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Росавиация заявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Нижнекамска. «Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 09:27 мск введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — говорится в Telegram представителя ведомства.