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«Мы по ней очень скучаем»: королева-консорт Камилла — о королеве Елизавете II

Монаршая семья продолжает чтить память почившей недавно королевы Елизаветы II. В связи с чем королева-консорта Камилла Паркер-Боулз устроила в Букингемском дворце приём для молодых и талантливых писателей, не забыв упомянуть о матери Карла III.

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