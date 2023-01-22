Раньше мне казалось, что готовить заварное тесто это долго и сложно, но увидев один раз как моя сестра ловко и просто делает его на эклеры, я тоже решила попробовать сделать и оказалось, что это

﻿﻿Уважаемые подписчики и читатели нашего кулинарного блога "Кухня MEREL", сегодня я хочу поделиться с вами классным рецептом, который, по мнению моей семьи, стал моей кулинарной удачей - это "Крабовые профитроли" просто невозможно оторвать сами прочь избавиться от них, это так вкусно! Раньше мне казалось, что готовить заварное тесто долго и сложно, но когда я увидела, как моя сестра ловко и легко делает его на эклеры, то тоже решила попробовать сделать, и оказалось, что это очень просто и вкусно, а еще очень красиво и празднично! Это заварное тесто подходит не только для профитролей, но и для эклеров, рецепт универсальный, всегда получается на отлично, сохраняйте в кулинарную копилку! Для теста на профитроли я беру: Сливочное масло - 100 гр.