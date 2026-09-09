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Царьград

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Новая проблема для автовладельцев: В дефиците не только бензин?

Новая проблема для автовладельцев: В дефиците не только бензин?

Очереди на парковках и постоянный объезд 5-7 АЗС в поисках топлива уже почти стали нормой. Но у автовладельцев появилась новая проблема.

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