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Россия «атаковала» НАТО сигнальными ракетами, западные СМИ в истерике

Россия «атаковала» НАТО сигнальными ракетами, западные СМИ в истерике

Российский корабль якобы обстрелял двумя сигнальными ракетами вертолет датских ВВС в Балтийском море во время «плановой фотосъемки российского фрегата, находившегося в международных водах у Гедсера».

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