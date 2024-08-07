У туриста, направлявшегося в Екатеринбург, похитили 2 миллиона рублей

На пути из Приобья в Екатеринбург произошел дерзкий случай ограбления. Один из сотрудников железнодорожного транспорта заметил ПИН-код банковской карты туриста и, воспользовавшись этой информацией, украл карту.
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