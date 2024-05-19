IRNA: Путин провёл встречу с послом Ирана касательно ситуации с вертолётом Раиси

На совещании присутствовали высокопоставленные лица обеих стран Президент России Владимир Путин встретился с послом Ирана в России Каземой Джалали и обсудил ситуацию с вертолётом иранского лидера Ибрагима Раиси в присутствии высокопоставленных должностных лиц сферы обороны и безопасности государств, сообщает IRNA.