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Русская Семёрка

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Марат Казей: тайна знаменитой фотографии пионера-героя

В каждом советском учебнике, на страницах патриотических сборников и на стендах школьных музеев десятилетиями висел один и тот же портрет: худощавый мальчик с коротко стриженой головой, внимательным, чуть исподлобья взглядом, в пионерском галстуке.

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