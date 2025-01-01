В России изменились правила перевозки животных в поездах

С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. В частности, теперь разрешается провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест, пишет РИА Новости.
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