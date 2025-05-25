В чем истинные причины антипатии лидеров ЕС к России Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг главных «друзей» и «врагов» России по мнению граждан страны.
Евросоюз расцвел после краха СССР. Теперь он сам близок к краху, потому бесится
Комментарии
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Eduard
То что СССР растеряли быстренько прибрали ЕС и НАТО маня нас дураков бананами.Эти бананы есть везде.Всё везде есть и денег стоит!
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5 час.
Eduard
Никакие авто никакие бананы Западастраны не стоят,тем более что её вовлекут в войну которая уже давно идет!
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5 час.
Eduard
УЗапада есть какие-то ценостихотя что под ними подразумевать! Всё везде есть и мы за это деньги платим,это не подарки за которые вы им Украину с её богатствами дарите!
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5 час.
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