Евросоюз расцвел после краха СССР. Теперь он сам близок к краху, потому бесится

То что СССР растеряли быстренько прибрали ЕС и НАТО маня нас дураков бананами.Эти бананы есть везде.Всё везде есть и денег стоит!

Никакие авто никакие бананы Западастраны не стоят,тем более что её вовлекут в войну которая уже давно идет!

Eduard

УЗапада есть какие-то ценостихотя что под ними подразумевать! Всё везде есть и мы за это деньги платим,это не подарки за которые вы им Украину с её богатствами дарите!