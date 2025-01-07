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Российские войска остановили и разгромили основные украинские силы, направленные в контрнаступление на Курщине

Российские войска остановили и разгромили основные украинские силы, направленные в контрнаступление на Курщине

Контрнаступление украинских сил в Курской области России остановлено. По состоянию на вечер 6 января хутор Бердин и его окрестности были зачищены от ВСУ бойцами 30-го мотострелкового полка ВС РФ из группировки войск «Север».

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