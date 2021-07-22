Владимир Познер: «Олимпиада в Токио – странная. Она кажется далекой или даже ненужной. Она не увлекает»

Журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Токио, которые стартуют 23 июля. «Эта Олимпиада – странная: из-за того, что не будет зрителей и потому, что было долго непонятно, состоится вообще, плюс то, что ее перенесли.