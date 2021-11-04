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19Fortyfive: недавние учения НАТО по сбрасыванию ядерных бомб направлены против России

19Fortyfive: недавние учения НАТО по сбрасыванию ядерных бомб направлены против России

Самолеты НАТО отрабатывали «сброс» водородных бомб американского производства B61. Пресс-служба Альянса заверила, что эти маневры в рамках Steadfast Noon 21 никак не связаны с нынешней ситуацией в мире и носят исключительно рутинный характер.

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