РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Рудаков
    А мне кажется, что не иностранные гости хозяева, а наши хозяева за деньги лижут жопы иностранцам. Евг. Р-Р.Карен Шахназаров:...
  • Николай
    Хватит прятаться от своей истории, итак запад ЕЁ (историю) переписать пытается!!!Карен Шахназаров:...
  • Малик Гумеров
    "Карен Шахназаров: для чего нужно драпировать Мавзолей 9 мая" - Русофобская  власовская    Росионская элитка (дерьмо ...Карен Шахназаров:...

«Самый человечный генерал». Как Иван Попов попал на скамью подсудимых, и почему за этим делом следит вся страна

«Самый человечный генерал». Как Иван Попов попал на скамью подсудимых, и почему за этим делом следит вся страна

Пока на фронте российская армия остро нуждается в опытных боевых полководцах, странная история происходит с генерал-майором Иваном Поповым, бывшим командующим 58-й общевойсковой армией, которая успешно отразила украинское контрнаступление на Запорожском направлении год назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Гнобят Шойгу, свадебный  генерал  вместе с  Герасимовым  честного офицера.
Ответить
21 час.
ВТ
Василий Топчий
Наши комментарии верхам до одного места. Им хоть сцы в глаза -скажут божья роса.
Ответить
13 час.
наверх